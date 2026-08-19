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На Львівщині викрили незаконне виробництво мінералки

Андрій Муравський — 19 серпня, 12:25
На Львівщині викрили незаконне виробництво мінералки
Нацполіція

На Львівщині поліція викрила незаконне виробництво мінеральної води, що спричинило збитки довкіллю на суму 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Підприємство у Дрогобицькому районі без необхідних дозвільних документів видобувало підземні води, які надалі розливали у пляшки та реалізовували на споживчому ринку.

Для цього використовували виробничі потужності колишнього заводу мінеральних вод, що дозволяли випускати до 2 000 півторалітрових пляшок на годину, розповіли у поліції.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили промислові лінії, а також понад 4000 пляшок готової продукції об'ємом 1,5 л, тощо", – повідомив Департамент стратегічних розслідувань.

Тим часом поліція Львівської області повідомляє, що за матерілами поліції судитимуть керівника санаторію. Обвинувачений – директор одного з лікувально-оздоровчих санаторіїв у Львівському районі.

"Знаючи, що в листопаді 2020 року дію спеціального дозволу на видобуток підземних мінеральних вод із свердловини, розташованої на території Великолюбінського родовища, було зупинено, він продовжив її експлуатацію", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.

тіньова економіка

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