На Львівщині викрили незаконне виробництво мінералки

На Львівщині поліція викрила незаконне виробництво мінеральної води, що спричинило збитки довкіллю на суму 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Підприємство у Дрогобицькому районі без необхідних дозвільних документів видобувало підземні води, які надалі розливали у пляшки та реалізовували на споживчому ринку.

Для цього використовували виробничі потужності колишнього заводу мінеральних вод, що дозволяли випускати до 2 000 півторалітрових пляшок на годину, розповіли у поліції.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили промислові лінії, а також понад 4000 пляшок готової продукції об'ємом 1,5 л, тощо", – повідомив Департамент стратегічних розслідувань.

Тим часом поліція Львівської області повідомляє, що за матерілами поліції судитимуть керівника санаторію. Обвинувачений – директор одного з лікувально-оздоровчих санаторіїв у Львівському районі.

"Знаючи, що в листопаді 2020 року дію спеціального дозволу на видобуток підземних мінеральних вод із свердловини, розташованої на території Великолюбінського родовища, було зупинено, він продовжив її експлуатацію", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.