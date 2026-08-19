На Львівщині викрили незаконне виробництво мінералки
На Львівщині поліція викрила незаконне виробництво мінеральної води, що спричинило збитки довкіллю на суму 2,4 мільйона гривень.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Підприємство у Дрогобицькому районі без необхідних дозвільних документів видобувало підземні води, які надалі розливали у пляшки та реалізовували на споживчому ринку.
Для цього використовували виробничі потужності колишнього заводу мінеральних вод, що дозволяли випускати до 2 000 півторалітрових пляшок на годину, розповіли у поліції.
"Під час обшуків правоохоронці вилучили промислові лінії, а також понад 4000 пляшок готової продукції об'ємом 1,5 л, тощо", – повідомив Департамент стратегічних розслідувань.
Тим часом поліція Львівської області повідомляє, що за матерілами поліції судитимуть керівника санаторію. Обвинувачений – директор одного з лікувально-оздоровчих санаторіїв у Львівському районі.
"Знаючи, що в листопаді 2020 року дію спеціального дозволу на видобуток підземних мінеральних вод із свердловини, розташованої на території Великолюбінського родовища, було зупинено, він продовжив її експлуатацію", – говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.