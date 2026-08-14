БЕБ скерувало до суду справу фальсифікаторів агрохімікатів

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинців, які під виглядом продукції відомих світових брендів продавали контрафактні агрохімікати.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактних агрохімікатів. Детективи територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду", – говориться у повідомленні.

БЕБ розповідає, що слідством встановлено, що ділки добре зналися на аграрному бізнесі.

У непридатних приміщеннях на Миколаївщині вони вручну змішували невідомі хімікати, харчові додатки та навіть будівельні суміші. Цей небезпечний сурогат фасували у підроблену тару з логотипами відомих брендів.

Контрафакт масово продавали фермерам по всій Україні через інтернет та месенджери, а замовлення відправляли поштою.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили спецобладнання, сировину, готівку та великі обсяги брендованої тари. Лише одному правовласнику завдано збитків на понад 1,5 мільйона гривень.

Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом незаконного використання знаків для товарів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Оперативний супровід здійснював Департамент кіберполіції, а процесуальне керівництво – Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше у БЕБ повідомили, що економічний ефект від детінізації за пів року склав понад 13,8 мільярда гривень, ще близько 1,8 мільярда – кошти, які за цей період повернули державі і 3,9 мільярда склали втрати бюджету, яким запобігли аналітики і детективів БЕБ.