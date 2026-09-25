Ексголові наглядової ради "Сенс банку" не змінили запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід (сім мільйонів гривень застави) щодо колишнього голови наглядової ради "Сенс банку" Миколи Гладишенка.

Про це пише Центр протидії корупції.

Захист просив скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання детектива про застосування запобіжного заходу.

Зокрема, захист зазначав, що в період інкримінованих дій Гладишенко був самовідсторонений від роботи на посаді голови наглядової ради.

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури заперечив проти задоволення апеляційних скарг захисту. Він зазначив, що під час зустрічі Гладишенка з іншим підозрюваним Єлізаровим, де обговорювалося внесення застави за Галущенка, у матеріалах зафіксована згадка про "фунти", що, на думку прокурора, свідчить про обізнаність Гладишенка.

За версією слідства, Гладишенко від початку і до кінця контролював зі сторони "Сенс Банку", щоб не було перепон із внесенням застави за Галущенка. Для цього, в тому числі, залучив керівника фінмону "Сенс банку" Людмилу Снігур.

"Застава у розмірі 7 млн грн за Гладишенка ще не внесена. Тому якщо після згаданого вище рішення Апеляції ВАКС гроші не внесуть, то має бути клопотання про обрання для ексголови наглядової ради "Сенс банку" більш суворого запобіжного заходу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що наглядовий комітет НБУ ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс банку" Миколи Гладишенка вимогам щодо незалежності і вимагає від уряду невідкладно вжити відповідні заходи для припинення його повноважень.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс банку" Микола Гладишенко та голова правління Олег Ступак.