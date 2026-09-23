На Харківщині за понад 43 мільйони гривень оновлять систему оповіщення

У Харківській області за понад 43 мільйони гривень планують реконструювати територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення населення.

Про це пише GwaraMedia.

Відповідний тендер 10 вересня опублікував Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації.

Згідно з документом, кошти на роботи виділили з місцевого бюджету, їх мають завершити до кінця 2027 року. За них планують облаштувати два автоматизовані робочі місця у Харкові та сім — у районних державних адміністраціях.

Система оповіщення повинна працювати у 56 територіальних громадах області. Роботи виконуватимуть у дві черги: спочатку планують реконструювати основне автоматизоване робоче місце у Харкові, а у другій черзі — запасне робоче місце у Харкові та сім робочих місць у райдержадміністраціях області.

Роботи включатимуть підготовку та розмітку трас, прокладання електричних проводок, установлення монтажних виробів та електроустаткування, підключення проводок до них, а також підключення обладнання до мережі.

"У документації замовник зазначає, що взяти участь у закупівлі можуть лише підрядники, які працюють із програмним забезпеченням "Vektra" та мають допуск до державної таємниці. Це, своєю чергою, звужує коло потенційних учасників закупівлі", – говориться у публікації.

Аукціон розпочнеться 29 вересня, подати пропозиції можна до 28 вересня.

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