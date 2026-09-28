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"Київпастранс" оголосив тендер на укриття для зупинок транспорту

Андрій Муравський — 28 вересня, 15:54
Київпастранс оголосив тендер на укриття для зупинок транспорту
Фото ілюстративне

"Київпастранс" оголосив тендер на перші 14 мобільних укриттів, які комунальне підприємство купить за власні кошти.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

Такі укриття забезпечать тимчасовий захист у разі загрози обстрілів, зазначили у "Київпастранс". Їх планують розмістити, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту, де такі споруди будуть необхідні першочергово.

Відповідне оголошення розміщено на електронній платформі публічних закупівель Prozorro. Орієнтовна вартість закупівлі – 54 226 666,62 грн.

Основне приміщення первинного укриття передбачатиме площу не менше 30 м², можливість розміщення до 50 осіб із розрахунку 0,6 м² на одну особу, два входи, освітлення, вентиляцію тощо.

Укриття мають бути з майданчиками для розміщення людей на кріслах колісних і дитячих візочків.

Мобільні укриття мають бути із залізобетонних конструкцій і виготовлені не раніше 2026 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.

Київ транспорт тендери

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"Київпастранс" оголосив тендер на укриття для зупинок транспорту
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