На Одещині розслідують оборудку на будівництві захисту підстанції

На Одещині викрили можливе привласнення бюджетних коштів під час будівництва інженерного захисту підстанції: із майже 49 мільйонів гривень авансу підрядник освоїв близько 12 мільйонів, решту вивев у готівку через пов'язане підприємство, підозрюють слідчі.

Про це пише Центр публічних розслідувань.

Йдеться про будівництво інженерного захисту критичного обладнання на території підстанції 110 кВ "ЮЗР". У листопаді 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області провела тендер на реконструкцію об'єкта.

Закупівлю провели без відкритих торгів, оскільки вона стосувалася будівництва, ремонту або інших заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та систем життєзабезпечення.

Договір Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уклала із ТОВ "Ді Бі Ес Трейд" на 58,7 мільйона гривень, а роботи мали бути завершені до 31 березня 2026 року.

Підрядник отримав два аванси – 18,18 мільйона гривень 4 грудня 2025 року та 31,24 мільйона 18 грудня. Загалом компанія отримала 49,4 мільйона гривень авансу.

При цьому, за даними слідства, роботи виконали приблизно на 40% від загального обсягу, а освоєно було близько 12 мільйонів гривень. Після цього роботи зупинилися.

Підрядник мав до 31 березня 2026 року або використати авансові кошти за призначенням, або повернути їх. За матеріалами справи, цього не зробили, а представники компанії пояснювали припинення робіт відсутністю грошей.

Слідчі також перевіряють версію про виведення отриманих бюджетних коштів у тіньовий обіг через ТОВ "Транс-Буд-Логістик". За даними правоохоронців, це могло відбуватися через оформлення фіктивних постачань товарів і послуг та подальше переведення грошей у готівку.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Ді Бі Ес Трейд" зареєстрували у 2022 році зі статутним капіталом в мільйон гривень у Києві. Керівником й засновником компанії є Олег Червоний.

Виявилось, що у тендерах компанія брала участь лише один раз – на реконструкції цього об'єкту. У системі зазначено, що сума сягнула 49,4 мільйона, і ця сума сходиться із сумою авансу.

Щодо минулого компанії, раніше вона фігурувала у кримінальній справі. Як йшлося в ухвалі Дніпровського районного суду Києва, ТОВ "Будспецмеханізація" звернулося до поліції із заявою на ТОВ "Ді Бі Ес Трейд", заявивши про можливе шахрайство.

За словами представників компанії, у квітні 2025 року сторони домовилися про оренду спецтехніки. ТОВ "Будспецмеханізація" передало техніку, однак договір так і не був підписаний.

За виконані роботи ТОВ "Ді Бі Ес Трейд" сплатило 600 тисяч гривень. Водночас за розрахунками заявника, залишився борг у 1,47 мільйона гривень. Однак суддя не знайшов у матеріалах достатніх даних, які б свідчили саме про кримінальне правопорушення.

Щодо іншої фірми, через яку, ймовірно, виводились кошти, ТОВ "Транс-Буд-Логістик" заснували у 2024 році, також у Києві. Власницею компанії зазначена Ольга Терлецька, а керівником – Дмитро Яковенко.

Пов'язаною компанією вказано ТОВ "Агенство Збутторг", яка має 50% внеску до статутного фонду "Транс-Буд-Логістик", яке своєю чергою, також має 50% капіталу ТОВ "Агенство Збутторг".

ТОВ "Транс-Буд-Логістик" також згадується у кримінальній справі, пише ЦПР. Як йшлося в ухвалі Святошинського районного суду Києва, представники ТОВ "Оператор ГТС України" разом із представниками низки приватних компаній могли організувати схему із закупівлею бетонних модульних блоків.

Загалом йшлося про понад 36 типових договорів на їх постачання. Серед компаній, з якими укладали такі договори, у матеріалах справи зазначене й ТОВ "Транс-Буд-Логістик".

Нагадаємо:

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему привласнення коштів ПАТ "Центренерго", виділених державою на ремонт та безперебійне функціонування Трипільської та Зміївської ТЕС.