Ворог атакував залізницю на Сумщині та Миколаївщині

12 березня російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції на Сумщині.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

Також сьогодні, як зазначив Кулеба, ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз.

"На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби", – поінформував він.

Нагадаємо:

За чотири перших дні березня ворог наніс 18 ударів БпЛА та FPV-дронами по залізничній інфраструктурі – у середньому по шість на добу.