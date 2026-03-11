Чотири роки позбавлення волі: ВАКС за хабарі засудив експосадовця Міноборони

Вищий антикорупційний суд на чотири роки позбавив волі начальника одного із центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро України.

Ідеться про ексначальника теруправління Міноборони Віталія Гайдука.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім тимчасовим виконувачем обов'язків начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони.

"Це перша угода у практиці САП, за якою суд призначив реальне покарання — 4 роки позбавлення волі", – наголошує НАБУ.

Посадовця викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За ці кошти він мав посприяти забудові земельної ділянки, відведеної для будівництва житла військовослужбовцям та їхнім сім'ям.

"Йдеться про дві аналогічні схеми. За 1–1,3 млн доларів США посадовець мав забезпечити перемогу наперед визначеного учасника у конкурсі на забудову земельної ділянки у Святошинському районі Києва", – говориться у повідомленні.

Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину та призначив 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Також суд позбавив його права обіймати посади в органах державної влади та на підприємствах державної або комунальної форми власності, пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, строком на два роки.

До набрання вироком законної сили суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

Раніше прокуратура повідомила про підозру колишньому т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони, який просив надати йому хабар за будівництво житла у Києві для військовослужбовців та членів їх сімей. Ідеться про т.в.о. начальника Головного управління майна та ресурсів Міноборони Віталія Гайдука.

В серпні 2025 року Гайдука вже було викрито на схожій злочинній схемі. Тоді розмір неправомірної вигоди сягав 1 млн доларів США за сприяння в підписанні інвестиційного договору про участь у будівництві багатоквартирного 16-ти поверхового житлового будинку на земельній ділянці в Святошинському районі Києва.

Стосовно поплічників організатора схеми, за даними джерел УП, співробітники ДСР та ГСУ Нацполіції затримали при отримані неправомірної вигоди у сумі 100 тис доларів США представника ССО підполковника Олександра Тиршу та представника МОУ Олексія Стасюка.