НАБУ арештувало екстрадованого організатора оборудки на 13 мільйонів

Володимир Тунік-Фриз — 14 квітня, 11:44
НАБУ арештувало екстрадованого організатора оборудки на 13 мільйонів
НАБУ арештувало екстрадованого організатора оборудки на 13 мільйонів
НАБУ

В Україну екстрадували організатора оборудки, яка завдала 13,4 мільйонів збитків державному підприємству агропромислового сектору.

Про це повідомляє НАБУ.

У змові з керівництвом ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" він придбав зерно за ціною, удвічі нижчою за ринкову.

Також держпідприємство замовило у нього та оплатило сільськогосподарські роботи, вартість яких штучно завищили.

За інформацією джерел ЕП у правоохоронних органах – мова йде про Ігоря Трушенка.

НАБУ і САП викрили злочин у березні 2023 року. На той момент Трушенко вже перебував за кордоном. Його оголосили в розшук.

У грудні 2025 року Вищий антикорупційний суд заочно засудив організатора оборудки до 3 років і 10 місяців позбавлення волі.

Передача засудженого відбулася в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець – Корчова", що на Львівщині.

Нагадаємо:

У місті Буча на Київщині правоохоронці викрили шахрайств: 66 осіб, у тому числі ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, втратили кошти, інвестувавши у житло.

НАБУ

НАБУ арештувало екстрадованого організатора оборудки на 13 мільйонів
