Адвокати Жеваго прокоментували вручення йому підозри

Адвокати бізнесмена та ексдепутата Костянтина Жеваго заявили, що заява генпрокурора та ДБР про вручення йому підозри у Парижі – маніпулятивна.

Про це йдеться у заяві адвокатки Наталії Пушиної.

Вона запевняє, що процесуальні дії відбулися з ініціативи самого Жеваго.

Жеваго інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Ці заяви є наклепницькими, не відповідають дійсності і мають на меті політичний тиск та сприяння рейдерському захопленню власності Костянтина Жеваго та його родини", – запевняє сторона захисту.

Вона зазначає, що захист десятки разів ініціював проведення слідчих дій за його участі протягом останніх майже сім років. Щоразу слідчі ДБР та прокурори ОГП відмовляли Жеваго надати пояснення по будь-яким претензіям слідства.

"Лише зараз — майже через сім років після порушення карної справи — слідчі ДБР таки провели запитувані паном Жеваго процесуальні дії", – говориться у заяві.

Сторона захисту стверджує, що шкода банку була завдана некомпетентими діями Національного банку України в період 2014-2015 рр. та "незрозумілими рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який продав права вимоги до боржників зі знижкою у 99%".

Пушина вважає, що публічне висвітлення особисто генпрокурором України процесуальної дії, щодо вручення підозри пану Жеваго у Франції "свідчить про перетворення цієї кримінальної справи на інструмент політичного, економічного та медійного тиску".

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що у Франції вручено підозру бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" у справі про виведення понад півмільярда гривень (ідеться про Костянтина Жеваго).

Раніше Апеляційний суд Парижа відмовив НАБУ і САП у екстрадиції українського бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів.

У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

У 2019 році Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

У березні 2023 року Національний банк отримав можливість продати ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" олігарха Костянтина Жеваго поза межами процедури банкрутства задля покриття кредиту рефінансування банку "Фінанси та кредит".

Високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку "Фінанси та кредит", ліквідація якого почалася у 2015 році.