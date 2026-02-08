Суд зобов’язав компанію повернути частину грошей за житлові будинки на Херсонщині

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Спец Буд Девелопмент" на користь Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області 1,41 млн грн. Компанія отримала замовлення на будівництво приватних житлових будинків.

Про це свідчить рішення суду від 20 січня.

У кінці 2023 року обласна Служба відновлення та розвитку інфраструктури замовила ТОВ "Спец Буд Девелопмент" нове будівництво приватних житлових будинків за 40,66 млн грн.

Йдеться про два будинки по вул. Покровська, шість - по вул. Приозерна, два - по вул. Садова, два - по вул. Херсонська та по вул. Гагаріна, буд. 5, кв. 2 у Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області.

У 2023 році замовник заплатив підряднику 8,46 млн грн (в т.ч. ПДВ 1, 41 млн грн).

Надалі сторони уклали додаткову угоду, згідно з якою сума договору була зменшена до 39,06 млн грн.

Пізніше прокуратура в інтересах держави в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області звернулася до суду з позовом про стягнення з ТОВ "Спец Буд Девелопмент" 1,41 млн грн ПДВ, переплачених замовником, "у зв`язку зі звільненням від оподаткування податком на додану вартість робіт з будівництва нових житлових будинків за державні кошти". Суд стягнув кошти.

Власником столичного ТОВ "Спец Буд Девелопмент" є Ігор Симоненко, керівник - Микита Нестеренко.

