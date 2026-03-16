Землі Медведчука та Клименка повернули державі – прокуратура

Прокуратура забезпечила виконання судового рішення про повернення у власність держави землі, пов'язані з ексдепутатом Віктором Медведчуком та ексміністром Олександром Клименко.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Київська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення у власність держави земель лісогосподарського призначення на Київщині.

Йдеться про 9,5 гектара лісу на території Циблівської громади Бориспільського району, які тривалий час перебували у користуванні приватних компаній.

За даними відкритих реєстрів, зазначені земельні ділянки пов'язані з екснародним депутатом-зрадником Віктором Медведчуком та міністром часів Януковича Олександром Клименко.

"Зокрема, кінцевим бенефіціаром компанії, яка користувалася частиною землі, є дружина підсанкційного проросійського політика", – зазначили у прокуратурі.

У судах прокурори довели, що ще у 2004 році, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента України, Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація перевищила свої повноваження.

Тоді райдержадміністрація незаконно передала землі лісогосподарського призначення у приватну власність та користування. Надалі ці землі використовували для будівництва всупереч вимогам законодавства.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури. У лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін, визнавши незаконними договори оренди та суборенди спірних ділянок.

У березні 2026 року державний реєстратор виконав судове рішення: до Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення приватних прав та реєстрацію права власності на ці землі за державою.

Прокуратура нагадує, що у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 його спільникам повідомлено про підозру за злочини проти нацбезпеки: поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни кордонів, розпалювання ворожнечі тощо.

Раніше повідомлялося, що прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу на Київщині, які у 2004 році були незаконно передані родині екснардепа Віктора Медведчука.

