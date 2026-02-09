Zara розірвала договори оренди з ТРЦ Дніпра

Компанія Inditex, яка розвиває бренд Zara та інші марки, розірвала договори оренди з торговими центрами у Дніпрі, і хоч продовжує орендувати площі у торгових центрах Харкова та Одеси, їхня доля – під питанням.

Про це повідомляє NV.

Компанія Inditex, яка розвиває іспанський бренд Zara та ще шість модних марок, остаточно розірвала договори оренди з торговими центрами "Мост-Сіті" та "Караван" у Дніпрі.

Водночас площі під магазини у торгових центрах Харкова та Одеси ритейлер поки продовжує орендувати, хоча їхня доля залишається під питанням, пише сайт.

Засновниця бренду одягу One By One Лідія Сметана розповіла, що керівництво низки торгових центрів звернулося до українських виробників із пропозиціями співпраці. Відбулося це ще до офіційного розірвання договорів з Inditex.

За її словами, це нові великі локації, які раніше були недоступні для українських брендів через присутність міжнародних гігантів роздрібної торгівлі. Сметана не уточнила, які саме торгові центри запропонували One By One співпрацю.

Рішення Zara залишити Дніпро підтверджує тенденцію скорочення присутності міжнародних модних ритейлерів у східних регіонах України, говориться у публікації.

Невизначеність щодо магазинів у Харкові та Одесі свідчить про обережний підхід компанії до подальшої роботи в цих містах. Звільнення великих торгових площ створює можливості для українських брендів зайняти нішу, яку раніше контролювали міжнародні мережі.

Zara належить до групи Inditex іспанського мільярдера Амансіо Ортеги і є одним із провідних світових брендів швидкої моди. Компанія відома швидким створенням нових колекцій, перетворюючи подіумні тренди на доступний одяг протягом кількох тижнів. Окрім Zara, Inditex володіє такими брендами як Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti та Zara Home.

Нагадаємо:

Компанія Inditex (власниця брендів Zara, Pull&Bear, Bershka та інших) отримала близько 2 мільярдів гривень виторгу після повернення в Україну.

Іспанська Inditex, яка володіє брендами Zara, Bershka та Pull & Bear, вийшла з Росії у спосіб, що фактично дозволяє їй зберегти контроль і можливість повернення.

Раніше гендиректор іспанської компанії Inditex (володіє брендами одягу Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear) Оскар Гарсія Масейрас заявив, що для повернення до Росії немає сприятливих умов.