Медведчук у РФ, але його судитимуть: ОГП направив справу про "трубу" до суду

Екснардеп Віктор Медведчук під час затримання 12 квітня 2022 року

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Віктора Медведчука у справі про заволодіння частиною магістрального нафтопроводу та легалізацію доходів, отриманих від його використання.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, у 2015-2018 роках екснардеп створив і очолив організовану групу, яка фактично привласнила у держави частину стратегічного об'єкта — на той момент його вартість оцінювали у 1,4 млрд грн.

Для реалізації схеми, стверджують правоохоронці, залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах і використовували зловживання повноваженнями на різних рівнях.

Після встановлення контролю над об'єктом учасники групи, за версією слідства, отримували прибутки від експлуатації трубопроводу та відмили понад 29,9 млн євро.

Медведчуку інкримінують організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.

Оскільки Медведчук перебуває на території РФ, розслідування проводили заочно. Матеріали щодо інших учасників схеми виділили в окреме провадження — вони перебувають у розшуку.

Кравченко додав, що паралельно тривають заходи щодо розшуку, арешту та конфіскації активів підозрюваних в Україні та за кордоном, аби компенсувати збитки державі.

Нагадаємо:

Віктор Медведчук був нардепом "ОПЗЖ". Після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині він намагався покинути Україну, але його затримали правоохоронці.

Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. За каденції Петра Порошенка Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.

Після обміну зрадника бачили в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію.

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Після цього Верховна Рада відібрала в них мандати нардепів.