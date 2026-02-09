Ворог продовжує атакувати нафтогазові об'єкти на Полтавщині та Сумщині – Нафтогаз
Нафтогаз
Впродовж доби ворог знову обстріляв виробничі активи "Нафтогазу" на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині, що тривають і зараз.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
"На місці - підрозділи ДСНС та усі відповідні служби. Є пошкодження та руйнування обладнання. На щастя, постраждалих немає", – поінформував він.
Корецький зазначив, що після стабілізації безпекової ситуації фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.
Він наголосив, що це вже 20-та атака на обʼєкти "Нафтогазу" з початку року.
Нагадаємо:
Росія у ніч з 7 на 8 лютого знову вдарила по об'єктах групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання.