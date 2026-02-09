Ворог продовжує атакувати нафтогазові об'єкти на Полтавщині та Сумщині – Нафтогаз

Впродовж доби ворог знову обстріляв виробничі активи "Нафтогазу" на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині, що тривають і зараз.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"На місці - підрозділи ДСНС та усі відповідні служби. Є пошкодження та руйнування обладнання. На щастя, постраждалих немає", – поінформував він.





Корецький зазначив, що п ісля стабілізації безпекової ситуації фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.





Він наголосив, що ц е вже 20-та атака на обʼєкти "Нафтогазу" з початку року.





