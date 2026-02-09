Прокуратура повернула державі ліс, виведений для Медведчука

Прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу на Київщині, які у 2004 році були незаконно передані родині екснардепа Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Київська обласна прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу в Обухівському районі, які у 2004 році були незаконно передані родині колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука", – говориться у повідомленні.

Йдеться про ділянки лісогосподарського призначення, оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є його дружина, уточнили у прокуратурі.

"Посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА у 2004 році перевищили повноваження та всупереч закону змінили цільове призначення лісів, вивівши їх із державної власності без обов'язкового рішення уряду", – стверджує прокуратура.

Прокуратура подала позов в інтересах держави. Господарський суд Києва задовольнив вимоги, а апеляція залишила рішення в силі, право власності офіційно повернуто державі.

Прокуратура нагадає, що у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 його спільникам повідомлено про підозру за злочини проти нацбезпеки: поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни кордонів, розпалювання ворожнечі тощо.

Нагадаємо:

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління спортивно-житлово-оздоровчий комплекс "Ведмежа діброва" на Закарпатті.

Влітку Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на обрання управителя майном екснардепа Віктора Медведчука.