Новини 6 серпня: Трамп вдарив Індію додатковими митами, БЕБ отримало голову

Про що говорили сьогодні?

Про Трампа: Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.

Про газ: Запаси газу в українських підземних сховищах найнижчі за останні 12 років — наразі вони заповнені лише на 32,3%.

Про Ощад: Державний Ощадбанк виставив на продаж через відкритий майданчик OpenMarket (ДП "СЕТАМ") готель Ramada Encore та бізнес-центр "Європа" за процедурою фінансового лізингу.

Про атаку росіян: У ніч на 6 серпня Росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Про БЕБ: Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.

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