Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та бізнес-центр "Європа"

Державний Ощадбанк виставив на продаж через відкритий майданчик OpenMarket (ДП "СЕТАМ") готель Ramada Encore та бізнес-центр "Європа" за процедурою фінансового лізингу.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Початкова вартість - понад 797 млн грн.

Зазначається, що на умовах фінансового лізингу на аукціон виставлено адміністративно-готельний комплекс загальною площею 39,59 тис. кв. м із дворівневою автостоянкою на 17,5 тис. кв. м.

До складу об’єкта входить 22-поверховий чотиризірковий готель Ramada Encore та бізнес-центр "Європа".

Готель налічує 332 номери та 58 апартаментів, до його інфраструктури входять конференц-центр на понад 4 тис. кв. м із 20 конференц-залами, дворівневий паркінг, фітнес-центри та ресторани.

Нерухомість розташована у Києві на Столичному шосе, 103 — на перетині трьох великих автомагістралей у напрямку Обухова та Конча-Заспи.

Переможця торгів визначать за найвищою ціновою пропозицією щодо суми першого лізингового платежу, яку учасники подаватимуть під час торгів. Крок підвищення – 1 млн грн.

Строк фінансового лізингу становить 10 років (120 місяців), з графіком внесення наступних платежів, визначеним у документації лоту.

Винагорода лізингодавцю — 8,59% річних, нараховується на залишок заборгованості. Для участі в аукціоні необхідно внести гарантійний платіж у розмірі 10 млн грн.

Аукціон запланований на 19 серпня 2025 року.

Нагадаємо:

У 2024 році Ощадбанк виставляв на аукціон готель Ramada Encore та ТРЦ "Атмосфера"

ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kyiv входять у групу DeVision. Згідно з даними Опендатабот, її співвласником є уродженець Росії з литовським громадянством Дмитро Буряк. Крім того, Буряк зазначається як бенефіціар ТОВ "Нітеко".

У вересні 2017 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Ощадбанку взяти під контроль активи українських компаній "Нітеко" і "Будівельні технології", які контролюються російським бізнесменом.

У 2018 році Ощадбанк завершив процедуру фінансової реструктуризації боргів "Нітеко".