Новини 6 лютого: максимум міжнародних резервів, прогноз про повернення біженців в Україну

Про що говорили сьогодні?

Про українських біженців: Національний банк України припускає, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 100 тис. людей).

Про ціни на електроенергію: Національний банк України припускає, що ціни на електроенергію для населення можуть зрости після закінчення опалювального сезону 2025-2026.

Про світло у столиці: Енергетики збільшили можливість подачі світла до будинків у Дніпровському та Дарницькому районах Києва, які зараз без тепла після останнього обстрілу.

Про міжнародні резерви: Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57,7 млрд доларів, оновивши історичний максимум.

Про ТЕЦ: Від початку лютого ворожа армія чотири рази атакувала Херсонську теплоелектроцентраль.

Ексклюзив ЕП

Дешево не вийшло: скільки Італія витратила на організацію Олімпіади-2026

6 лютого в Мілані відкриваються 25-ті зимові Олімпійські ігри. Чому італійцям не вдалося організувати "майже безкоштовну" Олімпіаду і на яких локаціях змагатимуться спортсмени?