НБУ припускає зростання цін на електроенергію для населення після опалювального сезону

Національний банк України припускає, що ціни на електроенергію для населення можуть зрости після закінчення опалювального сезону 2025-2026.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2026 року.

"НБУ припускає, що до кінця поточного опалювального сезону адміністративна інфляція знижуватиметься завдяки збереженню мораторію на підвищення тарифів для населення на окремі послуги ЖКГ.

Проте надалі з огляду на високі потреби у відновленні енергосистеми в прогноз закладено технічне припущення щодо підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, НБУ припускає, що тарифи на інші послуги ЖКГ, на які поширюється дія мораторію, теж коригуватимуться для поступового досягнення ринково обґрунтованих рівнів.

Нагадаємо:

В Україні останній раз підвищення тарифів на електроенергію для населення відбулося 1 червня 2024 року. Уряд встановив єдиний тариф на рівні 4,32 грн/кВт-год (зростання на 64% від попереднього рівня 2,64 грн/кВт-год)