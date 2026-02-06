В НБУ спрогнозували, коли біженці почнуть повертатися в Україну
CEGLI.O2.PL/DEPOSITPHOTOS
Національний банк України припускає, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 100 тис. людей).
Про це повідомляє НБУ з посиланням на щоквартальний інфляційний звіт за січень 2026 року.
"У 2028 році цей процес активізується (0,5 млн осіб), зокрема з огляду на очікуване зменшення безпекових ризиків та загальне поліпшення економічної ситуації", - йдеться у звіті.
Нацбанк також зазначив, що через ускладнення безпекової ситуації чистий відплив населення у 2026 році становитиме близько 200 тис. людей.
Нагадаємо:
Торік Національний банк також очікував, що чистий відплив мігрантів з України у 2026 році становитиме близько 200 тисяч людей.