В НБУ спрогнозували, коли біженці почнуть повертатися в Україну

Національний банк України припускає, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 100 тис. людей).

Про це повідомляє НБУ з посиланням на щоквартальний інфляційний звіт за січень 2026 року.

"У 2028 році цей процес активізується (0,5 млн осіб), зокрема з огляду на очікуване зменшення безпекових ризиків та загальне поліпшення економічної ситуації", - йдеться у звіті.

Нацбанк також зазначив, що через ускладнення безпекової ситуації чистий відплив населення у 2026 році становитиме близько 200 тис. людей.

Нагадаємо:

Торік Національний банк також очікував, що чистий відплив мігрантів з України у 2026 році становитиме близько 200 тисяч людей.