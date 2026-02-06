Стало відомо, коли будуть вимикати світло для Дніпровського та Дарницького районів Києва

Енергетики збільшили можливість подачі світла до будинків у Дніпровському та Дарницькому районах Києва, які зараз без тепла після останнього обстрілу.

Про це інформує ДТЕК.

Світло буде вимикатися лише в ці години:

з 8:00 до 11:00

з 18:00 до 21:00

"Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі — можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", – закликали енергетики.

Нагадаємо:

Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.