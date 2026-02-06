Міжнародні резерви України оновили історичний максимум – НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57,7 млрд доларів, оновивши історичний максимум.

Про це інформує Національний банк України.

"У січні вони збільшилися на 357,8 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – говориться у повідомленні.

Загалом динаміку резервів у січні 2026 року визначала низка чинників, зазначає регулятор.

По-перше, це надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в січні надійшло 3 124,0 млн дол. США через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 млн дол. США, у тому числі 233,9 млн дол. США – обслуговування та погашення ОЗДП та 76,8 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,6 млн дол. США.

По-друге, це операції Нацбанку на валютному ринку України.

У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 729,5 млн дол. США.

По-третє, це переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 1 445,7 млн дол. США.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту", – зазначає НБУ.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України повідомив, що очікує збільшення міжнародних резервів на кінець 2026 року до $65 млрд з $52,2 млрд, а у 2027 – до $72,9 млрд з $59,2 млрд.

Міжнародні резерви України на 1 січня 2026 року становили 57,29 млрд дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.

Станом на 1 грудня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 54 748 млн дол. США, що було найвищим показником за всю історію незалежної України. У листопаді вони зросли на 10,6%.