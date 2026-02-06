Ворог вчетверте за лютий атакував Херсонську ТЕЦ

Від початку лютого ворожа армія чотири рази атакувала Херсонську теплоелектроцентраль.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Ворог упродовж доби завдає ударів артилерією по території Херсонської ТЕЦ Групи Нафтогаз. Зафіксовано щонайменше п'ять влучань. Це вже четверта атака на ТЕЦ від початку лютого", – йдеться в його повідомленні.

Корецький зазначив, що компанія координує дії з місцевою владою та опрацьовує всі можливі варіанти забезпечення теплом.

Нагадаємо:

Минулої доби на Херсонщині російська армія нанесла удар по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок обстрілів пошкоджено один багатоквартирний та вісім приватних будинків.