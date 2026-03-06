Новини 6 березня: захоплення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині та нафта по 90 доларів за барель

Про що сьогодні говорили

Про Угорщину. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Про нафту. Ціни на нафту різко зросли до понад $90 після того, як міністр енергетики Катару попередив, що очікує, що всі експортери нафти й газу в Перській затоці можуть зупинити видобуток уже за кілька днів.

Про світову економіку. Війна на Близькому Сході може обвалити світову економіку, адже усі країни Перської затоки зупинять виробництво вуглеводнів і ціни на нафту зростуть до 150 доларів за барель.

Про резерви. Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня становили 54 753,4 млн дол. США – у лютому вони зменшилися на 5%.

Про пальне. Для стабілізації ситуації на ринку пального, що виникла у звʼязку з військовими діями на Близькому Сході, уряд реалізує комплекс заходів.

Про Росію. Уряд США дав дозвіл на 30 днів Індії купувати російську нафту, яка нині застрягла в морі, на тлі війни на Близькому Сході. Приблизно стільки ж, за словами Трампа, має тривати війна з Іраном - 4-5 тижні.

Ексклюзиви ЕП

Зруйнованого три роки чекають: чи відновлять колись Дарницьку ТЕЦ?

На початку лютого п'ять російських балістичних ракет знищили Дарницьку ТЕЦ – один із ключових теплових вузлів столиці. Досі немає чітких та зрозумілих відповідей на ключові питання. Головні з них – хто, коли та за які гроші відбудує станцію і чи варто мешканцям лівого берега столиці розраховувати на повернення тепла в наступну зиму?