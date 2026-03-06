В уряді відзвітували про кроки для стабілізації ситуації на ринку пального

Для стабілізації ситуації на ринку пального, що виникла у звʼязку з військовими діями на Близькому Сході, уряд реалізує комплекс заходів.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, державна компанія "Укрнафта" реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах, зазначила вона.

"Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику", – підкреслила Свириденко.

Також вона доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку.

Окремо очільниця уряду доручила першому віце-прем'єр-міністру — міністру енергетики разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер.

"Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту", – зазначила вона.

Також, як додала Свириденко, працюють з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок.

Нагадаємо:

Середня ціна автогазу на українських АЗС 5 березня зросла на 0,32 грн/л та досягла 40,27 грн/л, водночас ціни на бензин та дизельне паливо у великих мережах стабілізувалися.

Антимонопольний комітет звернувся до мереж автозаправок в Україні і закликав протягом трьох днів надати інформацію про причини підняття цін на нафтопродукти і скраплений газ.

Зеленський розповів, що державна компанія "Укрнафта" в кризовий період мінімізує націнку, щоб утримати вартість пального та уникнути різких стрибків.