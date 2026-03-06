Міжнародні резерви вже не б'ють рекорди: у лютому вони зменшились на 5%

Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня, за попередніми даними, становили 54 753,4 млн дол. США – у лютому вони зменшилися на 5%.

Про це інформує Національний банк.

"Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)", – пояснюють в НБУ.

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку, підкреслили в Нацбанку.

Загалом динаміку резервів у лютому 2026 року визначала низка чинників, зазначає регулятор.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України

У лютому порівняно з січнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,8%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 2 989,5 млн дол. США.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Нацбанку в лютому надійшло 1 000,4 млн дол. США, у тому числі:

690,8 млн дол. США – через рахунки Світового банку в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

309,6 млн дол. США – від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 804,1 млн дол. США, у тому числі:

472,2 млн дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;

331,9 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 279,7 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 152,5 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту, зазначає НБУ.

Нагадаємо:

Станом на 1 грудня 2025-го міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 54 748 млн дол. США, що було найвищим показником за всю історію незалежної України. У листопаді вони зросли на 10,6%.

Міжнародні резерви України на 1 січня 2026 року становили 57,29 млрд дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого за попередніми даними зросли до 57,7 млрд доларів, оновивши історичний максимум.