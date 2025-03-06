Новини 6 березня: можливі відключення світла, облікова ставка та інфляція

Про що говорили сьогодні?

Про електроенергію: В Україні ситуація з електропостачаннями в може погіршитися, попри різке потепління.

Про НБУ: Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 15,5%.

Про інфляцію: На початку 2025 року споживча інфляція в Україні продовжила зростати. У січні вона пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі, а в лютому, за попередніми оцінками, також зросла.

Про Одещину: Під час атаки росіяни вдарили по енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про ДПС: Державна податкова служба України пропонує Міністерству фінансів оновити довідник кодів ризиковості платників податків і додати до нього чотири пункти.

Ексклюзив ЕП

Катерина Загорій, "Дарниця": Відвідувачі аптек до 70% грошей віддають за електроенергію і квадратні метри, а не за ліки

Ціни на лікарські засоби суттєво знизилися з 1 березня і продовжать знижуватися далі. Хто від цього виграє, а хто програє, розповідає представниця фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій.