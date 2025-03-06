Інфляція прискорилася до 12,9%: Нацбанк пояснив причини

На початку 2025 року споживча інфляція в Україні продовжила зростати. У січні вона пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі, а в лютому, за попередніми оцінками, також зросла.

Про це повідомляє Укрінформ.

Голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу пояснив, що таку динаміку спричинили тимчасові фактори, а також фундаментальні чинники, зокрема підвищення витрат бізнесу на енергоресурси та зарплати.

"Базова інфляція стрімко прискорювалася, випереджаючи прогнозні оцінки, передусім за компонентою послуги", – зазначив Пишний.

Попри підвищену увагу до теми інфляції, економічні агенти зберігають відносну стійкість очікувань. Це пов’язано із заходами НБУ щодо підтримки валютного ринку та захисту гривневих заощаджень. Зокрема, у лютому знизилися обсяги чистої купівлі валюти бізнесом і населенням, а попит на гривневі інструменти для заощаджень залишився стабільним.

"Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств. Водночас застосовані заходи НБУ з посилення монетарної політики обмежуватимуть фундаментальний ціновий тиск, а надходження нових урожаїв улітку загальмує зростання цін на продовольчі товари", - запевнив Пишний.

Нацбанк очікує, що у другому півріччі інфляція почне спадати та наприкінці року повернеться до однознакового рівня.

"Заходи НБУ сприятимуть зниженню інфляції до цілі 5% на горизонті політики", – підкреслив голова регулятора.

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Нагадаємо:

Інфляція в Україні у січні 2025 року досягла 12,9% у річному вимірі і виявилася вищою за прогноз Національного банку України.

Річна інфляція в Україні у січні становила 12,9% (в порівнянні з січнем 2024 року) проти 12% у грудні.