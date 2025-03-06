НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% для стримування інфляції

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 15,5%.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Це рішення спрямовується на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

НБУ буде готовий вжити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань.

З 4 квітня ставки за основними інструментами НБУ зміняться ще раз:

спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами зросте на 1 в. п.;

розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців мультиплікатор підвищується з 3 до 3,5.

Відтак, з 4 квітня ставка за кредитами рефінансування НБУ становитиме 19,5%, а ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами - 19%. Ставка за депозитними сертифікатами овернайт залишиться на рівні облікової ставки - 15,5%

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Нагадаємо:

У січні 2025 року правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 відсотковий пункт – до 14,5%.