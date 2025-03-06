В "Укренерго" не виключають погіршення ситуації з постачанням електроенергії після потепління

В Україні ситуація з електропостачаннями в Україні може погіршитися, попри різке потепління.

Про це повідомив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в інтерв'ю Діловій столиці.

Наразі в Україні населення майже не відключають від електроенергії, обмеження в основному стосуються бізнесу та промисловості.

"У березні-квітні ситуація може змінитися. На наших АЕС після зими почнуться планові ремонти. А виведення блоку на 1000 МВт — це суттєва величина для нашої енергосистеми в її нинішньому стані. І я не впевнений, що можна буде без проблем замістити відсутність такого енергоблока, тим більше кількох. Гідроресурс цього року суттєво менший — наслідок м’якої й безсніжної зими", – сказав Бойко.

Бойко вважає, що для уникнення відключень знадобиться сувора економія електроенергії.

Крім того, на його думку, потрібно збільшити імпорт електроенергії.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" закликає бізнес підключати до загальної енергосистеми встановлені на підприємствах резервні генеруючі установки, які придбані для власних потреб.