Чотири пункти: Податкова хоче змінити підходи до віднесення платників до ризикових

Державна податкова служба України пропонує Міністерству фінансів оновити довідник кодів ризиковості платників податків і додати до нього чотири пункти.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Він вже підписав відповідний наказ.

"Платники податків отримають більш чітке розуміння, чому вони потрапляють до ризикових та зможуть зорієнтуватися, яку інформацію та копії документів необхідно подати комісії", - зазначив Кравченко.

Ухваленими змінами уточнюються коди податкової інформації, які не застосовуються до виробників або надавачів послуг, або ж навпаки використовуються лише для цих категорій платників, а також змінюється період аналізу операцій з ризиковими контрагентами – тепер враховуватимуться лише операції, здійснені не раніше, ніж прийнято рішення про ризиковість контрагента.

Нові коди стосуватимуться:

сумнівних операцій із закупівлі великих обсягів послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання

залучення до операцій неплатників ПДВ без необхідних ресурсів для виконання зазначених робіт

експорту товарів невідомого походження в режимі РЕЗ

відсутності платника за податковою адресою, що унеможливлює проведення документальної перевірки.

"Ми вже передали до Мінфіну свої пропозиції щодо змін до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних. Тепер – удосконалюємо роботу комісій, щоб платники податків чітко розуміли, чому вони потрапили до переліку ризикових", - розповів голова ДПС.

Нагадаємо:

З початку 2025 року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5%. Майже 5700 суб’єктів господарювання виключені з переліку ризикових.