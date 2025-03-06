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Новости 6 марта: возможные отключения света, учетная ставка и инфляция

Виктор Волокита — 6 марта, 21:00
Новости 6 марта: возможные отключения света, учетная ставка и инфляция

О чем говорили сегодня?

Об электроэнергии: В Украине ситуация с электроснабжением в может ухудшиться, несмотря на резкое потепление.

О НБУ: Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт - до 15,5%.

Об инфляции: В начале 2025 года потребительская инфляция в Украине продолжила расти. В январе она ускорилась до 12,9% в годовом измерении, а в феврале, по предварительным оценкам, также выросла.

Об Одесской области: Во время атаки россияне ударили по энергообъекту ДТЭК в Одесской области.

О ГНС: Государственная налоговая служба Украины предлагает Министерству финансов обновить справочник кодов рискованности налогоплательщиков и добавить в него четыре пункта.

Эксклюзив ЭП

Екатерина Загорий, "Дарница": Посетители аптек до 70% денег отдают за электроэнергию и квадратные метры, а не за лекарства

Цены на лекарственные средства существенно снизились с 1 марта и продолжат снижаться дальше. Кто от этого выиграет, а кто проиграет, рассказывает представитель фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий.

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Новости 6 марта: возможные отключения света, учетная ставка и инфляция
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