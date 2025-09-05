Новини 5 вересня: Зеленський відповів Фіцо про нафту та газ з РФ, НАБУ заявило про прецедент

Про що говорили сьогодні?

Про Україну та Словаччину: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати газ і нафту до Словаччини, якщо вони не російські.

Про "нафтопродукти Курченка": Вищий антикорупційний суд 5 вересня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та бізнесменом Сергієм Тищенком. Він обвинувачувався у привласненні у 2014-2015 роках заарештованих "нафтопродуктів Курченка".

Про російську нафту: Європейський Союз дотримується своїх планів щодо поступової відмови від російської нафти до 2028 року, при цьому США не тиснуть на ЄС щодо цього питання.

Про корупційні гроші: До держбюджету надійде 3,37 млн євро (орієнтовно 163 млн грн) від французької компанії, дотичної до справи НАБУ і САП щодо зловживань на ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземне підприємство.

Ексклюзив ЕП

Едем у Подільських Товтрах. Як "Родинна виноробня Зелениці" змінює туристичну мапу України