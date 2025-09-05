Зеленський: Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини, якщо вони не з Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати газ і нафту до Словаччини, якщо вони не російські.
Про це президент України повідомив під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на Закарпатті, передає Укрінформ.
"Ми з прем'єр-міністром Словацької республіки паном Фіцо говорили про енергетику. Ми готові до постачання газу і нафти до Словаччини - якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що в нас війна. На цьому крапка" - заявив Зеленський.
Він зазначив, що зараз Україна відповідає на російські удари по енергоенергооб'єктах.
"І буде відповідати. Але ми хочемо, щоб ця війна закінчилася", - сказав Зеленський.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що у російської нафти немає майбутнього.
Угорщина і Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв'язку з атаками.
Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати листа Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
А 4 вересня американський президент Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.