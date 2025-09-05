"Нафтопродукти Курченка": близький до Пашинського бізнесмен отримав умовний строк

Вищий антикорупційний суд 5 вересня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та бізнесменом Сергієм Тищенком. Він обвинувачувався у привласненні у 2014-2015 роках заарештованих "нафтопродуктів Курченка".

Про це повідомили пресслужба ВАКС та ЦПК.

Угоду розглядали в закритому судовому засіданні.

Тищенка визнали винуватим у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами олігарха Сергія Курченка на суму 817 млн грн.

Йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Водночас ВАКС звільнив Тищенка від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Вирок ухвалила суддя Олена Чернова.

У ЦПК нагадали, що у 2024 році НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Пашинському, бізнесмену Тищенку та іншим у заволодінні нафтопродуктами Курченка на суму 817 млн грн.

За версією слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тисяч тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства.

Але Тищенко та Пашинський розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію, зазначили в НАБУ.

Вони домоглися передачі паливно-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.

При цьому Пашинський забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях нібито керували члени злочинної організації.

Надалі держпідприємство продало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Проте до бюджету кошти так і не надійшли.

