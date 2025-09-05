У ЄС не відчувають тиску Трампа щодо російської нафти – Єврокомісар

Європейський Союз дотримується своїх планів щодо поступової відмови від російської нафти до 2028 року, при цьому США не тиснуть на ЄС щодо цього питання.

Про це заявив глава енергетичного відомства ЄС Ден Йоргенсен в інтерв'ю Reuters.

Йоргенсен сказав, що він не відчував тиску з боку Вашингтона щодо перенесення цього терміну.

"Путін не тільки використовує енергетику як зброю проти нас і шантажує держави-члени, але ми також фактично опосередковано допомагаємо фінансувати війну Путіна, і це потрібно зупинити.

І якщо президент Трамп погодиться з цим, то це буде лише вітальною підтримкою, тому що це, безумовно, наша головна мета", – сказав він в інтерв'ю.

Оскільки президент США Дональд Трамп прагне покласти край війні Росії з Україною, він у четвер закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, повідомив представник Білого дому, не уточнюючи дату.

Європейський Союз веде переговори щодо законодавчих пропозицій про поступове припинення імпорту російської нафти і газу до 1 січня 2028 року.

Угорщина і Словаччина імпортують близько 200 000-250 000 барелів російської нафти на день, що еквівалентно близько 3% попиту на нафту в ЄС.

Закупівлі російського газу ЄС залишаються набагато більшими. За даними ЄС, цього року Європа планує закупити близько 13% газу з Росії, що менше, ніж приблизно 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Нагадаємо:

У п'ятницю 5 вересня президент США Дональд Трамп під час розмови з учасниками засідання "коаліції рішучих" у четвер заявив, що Європа має зовсім припинити купувати російську нафту і почати економічний тиск на Китай, щоб посприяти миру в Україні.