Новини 4 лютого: спецпенсії для українців до 45, Маск - найбагатша людина в історії

Про що говорили сьогодні?

Про Київ: У Києві 4 лютого понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці були без опалення.

Про спецпенсії: Станом на грудень 2025 року в Україні було 7,6 тисячі пенсіонерів за віком, яким не виповнилося 45 років.

Розмір пенсії по віку для 35,2 тисячі українців перевищує максимально дозволений законодавством рівень у 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (25,95 тис. грн).

Про Маска: Після злиття двох своїх компаній SpaceX, що займається виробництвом ракет, та соцмережі xAI американський мільярдер Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок оцінили у понад 800 млрд дол.

Про газ: В Україну надійшла перша у 2026 році партія, майже 100 млн кубометрів американського зрідженого природного газу (LNG).

Ексклюзив ЕП

Як отримати пенсію за віком у 40 років. Інструкція від прокурора

Прокурори, судді та правоохоронці можуть виходити на пенсію до 45 років та отримувати від держави по кількасот тисяч гривень. Як їм це вдається і що з цим планує робити уряд?