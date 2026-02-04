Україна отримала майже 100 мільйонів кубометрів американського LNG

В Україну надійшла перша у 2026 році партія, майже 100 млн кубометрів американського зрідженого природного газу (LNG).

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Зазначається, що поставка була організована у партнерстві з польським державним концерном Orlen.

"Майже 100 млн куб. м наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та вже надійшли до української ГТС. Додаткові обсяги газу вкрай важливі в період екстремальних морозів і терористичних російських атак на енергетичну інфраструктур", – додав Корецький.

За оцінками, отриманого обсягу вистачить приблизно на місяць зимового споживання для близько 700 тис. домогосподарств.

Загалом у 2026 році Україна планує імпортувати до 1 млрд кубометрів LNG зі США. Наступні партії американського газу вже законтрактовані та мають надійти в Україну в лютому–березні.

