У понад 35 тисяч українців пенсія перевищує максимально дозволений рівень

Розмір пенсії по віку для 35,2 тисячі українців перевищує максимально дозволений законодавством рівень у 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (25,95 тис. грн).

Так, на 1 січня 2026 року в Україні було 35,2 тис. пенсіонерів, розміри виплат яких перевищували максимально допустимі десять ПМ. З них 23,9 тис. – колишні правоохоронці та кадрові військові, 10,1 тис. – "чорнобильці", 1,1 тис. – прокурори.

Чи не найвищий рівень виплат законодавство передбачило для колишніх суддів. Вони можуть отримувати як пенсію, так і довічне грошове утримання після відставки. При цьому, у законодавстві не встановлено мінімального віку, з якого суддя може отримувати такі виплати.

Станом на 1 січня середній розмір довічного грошового утримання судді становив 112,39 тис. грн, а найбільша така виплата торік сягала 390 тис. грн на місяць. Для порівняння, середній розмір пенсії в Україні становить 6544 грн.

Крім цього, у грудні 2025 року в Україні було 7,6 тисячі пенсіонерів за віком, яким не виповнилося 45 років.

У 2025 році уряд запровадив спеціальні обмежуючі коефіцієнти для пенсій, розмір яких перевищував максимально дозволені законодавством 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Цю норму заклали у бюджет на 2025 рік.

У 2026 році уряд також передбачив обмеження найбільших пенсій, передбачивши аналогічний механізм у бюджеті на цей рік.