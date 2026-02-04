Злиття SpaceX і xAI зробило Маска найбагатшою людиною в історії

Після злиття двох своїх компаній SpaceX, що займається виробництвом ракет, та соцмережі xAI американський мільярдер Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок оцінили у понад 800 млрд дол.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що до злиття Маск володів приблизно 42% SpaceX, яку на той момент оцінювали у 800 млрд дол. Також йому належало близько 49% компанії xAI, яку нещодавно оцінили у 250 млрд дол під час приватного раунду інвестицій.

Після об'єднання компаній мільярдер, за підрахунками Forbes, контролює близько 43% нової компанії, які тепер оцінюють у 1,25 трлн дол. Відповідно вартість частки Макс в новій компанії може становити приблизно у 542 млрд дол.

Загалом це дозволило збільшити статок Маска на 84 млрд дол, до рекордних 852 млрд дол.

Окрім цього, Маск володіє близько 12% акцій Tesla, що оцінюються у 178 млрд дол, а також опціонами на акції Tesla ще на 124 млрд дол. Ці цифри не враховують рекордний компенсаційний пакет, схвалений акціонерами Tesla в листопаді.

За його умовами Маск може отримати до 1 трлн дол у вигляді акцій, якщо компанія досягне так званих "Mars shot"-показників – зокрема зростання ринкової капіталізації більш ніж у вісім разів протягом наступних десяти років.

Нагадаємо:

За останні чотири місяці Маск встановив одразу чотири рекорди за рівнем статку. У жовтні він став першою людиною зі статком понад 500 млрд дол після стрімкого зростання акцій Tesla, коли залишив участь у Департаменті ефективності уряду США (DOGE) в адміністрації Дональда Трампа.

15 грудня Маск першим у світі перевищив позначку 600 млрд дол після того, як інвестори оцінили SpaceX у 800 млрд дол.