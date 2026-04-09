Росія пропонує країнам Південної Азії підсанкційний газ зі знижкою – Bloomberg

Росія пропонує країнам Південної Азії скраплений природний газ з підсанкційних об'єктів зі знижкою 40% від спотових цін і обіцяє надати документи, щоб виглядало так, ніби вантажі походять з не-російських джерел, таких як Оман або Нігерія.

Про це пише Bloomberg.

"Росія намагається використати глобальну нестачу постачання природного газу, щоб заманити енергетично виснажену Південну Азію купувати вантажі з її об'єктів, які підпадають під санкції США", – пише агентство.

Упродовж тижня вантажі пропонувалися зі знижкою 40% від спотових цін через маловідомі посередницькі компанії, що базуються в Китаї та Росії.

Продавці заявили, що можуть надати документи, щоб виглядало так, ніби вантажі походять з не-російських джерел, таких як Оман або Нігерія, повідомляють джерела Bloomberg.

Закриття Ормузької протоки і напади на найбільший у світі завод з експорту зрідженого природного газу в Катарі призвели до зменшення приблизно п'ятої частини світових поставок, що порушило газовий ринок і підняло ціни.

Вантажі з Катару зупинилися, змусивши клієнтів у Бангладеш і Індії шукати більш дорогі альтернативи, пише агентство.

"Бангладеш, який минулого року отримав 60% свого СПГ з Катару, змушений купувати вантажі на спотовому ринку, іноді витрачаючи приблизно вдвічі більше, ніж витратив би за своїми довгостроковими контрактами з цією країною Близького Сходу", – говориться у публікації.

Бангладеш і Індія також були змушені обмежити постачання газу до сектора добрив через скорочення поставок СПГ.

Індія зазвичай дотримується консервативного підходу до імпорту санкційної нафти та газу, і її уряд раніше заявляв, що не буде імпортувати російський СПГ з проектів, які потрапили під санкції.

Індія придбала свою першу партію іранської нафти з 2019 року після того, як минулого місяця було видано загальну ліцензію Міністерства фінансів США, яка скасувала обмеження.

Хоча Росія постійно розширює експорт з санкціонованих США експортних заводів — Arctic LNG 2 та Portovaya — більшість покупців остерігаються приймати обмежені вантажі через страх помсти з боку Вашингтона, пише Bloomberg.

Китай поки що є єдиною країною, яка імпортує санкційний російський СПГ через мережу суден тіньового флоту, зазначає агентство.

Розширення поставок до країн поза межами Китаю допомогло б Росії диверсифікувати свою клієнтську базу та розширити експорт з її об'єктів, що потрапили під санкції, говориться у публікації.

Arctic LNG 2 — який був спроектований як найбільший російський завод з виробництва зрідженого природного газу — розпочав експорт у 2024 році, але його повна потужність була обмежена через брак судноплавних можливостей і охочих покупців.

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів Америки у березні 2026 року оновив історичний максимум. Обсяги експорту СПГ зі США у березні становили 16,1 млрд куб. м. Попередній рекорд становив 15,9 млрд куб. м. та був зафіксований у грудні 2025 року.

Індійські компанії скоротили постачання природного газу промисловості, готуючись до жорсткішого балансу на тлі ризику зменшення поставок із Близького Сходу після того, як провідний виробник Катар зупинив виробництво.