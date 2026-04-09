Росія пропонує країнам Південної Азії підсанкційний газ зі знижкою – Bloomberg

Андрій Муравський — 9 квітня, 09:43
Росія пропонує країнам Південної Азії скраплений природний газ з підсанкційних об'єктів зі знижкою 40% від спотових цін і обіцяє надати документи, щоб виглядало так, ніби вантажі походять з не-російських джерел, таких як Оман або Нігерія.

Про це пише Bloomberg.

"Росія намагається використати глобальну нестачу постачання природного газу, щоб заманити енергетично виснажену Південну Азію купувати вантажі з її об'єктів, які підпадають під санкції США", – пише агентство.

Упродовж тижня вантажі пропонувалися зі знижкою 40% від спотових цін через маловідомі посередницькі компанії, що базуються в Китаї та Росії.

Продавці заявили, що можуть надати документи, щоб виглядало так, ніби вантажі походять з не-російських джерел, таких як Оман або Нігерія, повідомляють джерела Bloomberg.

Закриття Ормузької протоки і напади на найбільший у світі завод з експорту зрідженого природного газу в Катарі призвели до зменшення приблизно п'ятої частини світових поставок, що порушило газовий ринок і підняло ціни.

Вантажі з Катару зупинилися, змусивши клієнтів у Бангладеш і Індії шукати більш дорогі альтернативи, пише агентство.

"Бангладеш, який минулого року отримав 60% свого СПГ з Катару, змушений купувати вантажі на спотовому ринку, іноді витрачаючи приблизно вдвічі більше, ніж витратив би за своїми довгостроковими контрактами з цією країною Близького Сходу", – говориться у публікації.

Бангладеш і Індія також були змушені обмежити постачання газу до сектора добрив через скорочення поставок СПГ.

Індія зазвичай дотримується консервативного підходу до імпорту санкційної нафти та газу, і її уряд раніше заявляв, що не буде імпортувати російський СПГ з проектів, які потрапили під санкції.

Індія придбала свою першу партію іранської нафти з 2019 року після того, як минулого місяця було видано загальну ліцензію Міністерства фінансів США, яка скасувала обмеження.

Хоча Росія постійно розширює експорт з санкціонованих США експортних заводів — Arctic LNG 2 та Portovaya — більшість покупців остерігаються приймати обмежені вантажі через страх помсти з боку Вашингтона, пише Bloomberg.

Китай поки що є єдиною країною, яка імпортує санкційний російський СПГ через мережу суден тіньового флоту, зазначає агентство.

Розширення поставок до країн поза межами Китаю допомогло б Росії диверсифікувати свою клієнтську базу та розширити експорт з її об'єктів, що потрапили під санкції, говориться у публікації.

Arctic LNG 2 — який був спроектований як найбільший російський завод з виробництва зрідженого природного газу — розпочав експорт у 2024 році, але його повна потужність була обмежена через брак судноплавних можливостей і охочих покупців.

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів Америки у березні 2026 року оновив історичний максимум. Обсяги експорту СПГ зі США у березні становили 16,1 млрд куб. м. Попередній рекорд становив 15,9 млрд куб. м. та був зафіксований у грудні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що експорт російського газу до Європи зріс на 22%.

Індійські компанії скоротили постачання природного газу промисловості, готуючись до жорсткішого балансу на тлі ризику зменшення поставок із Близького Сходу після того, як провідний виробник Катар зупинив виробництво.

Російські антимонопольники схвалили угоду між "Росатомом" та DP World
СБУ повідомила про підозру капітану, який керував суднами "тіньового" флоту РФ

