В Україні знайшлося понад 7 тисяч людей, які отримують пенсію за віком до 45. Хто вони?

Станом на грудень 2025 року в Україні було 7,6 тисячі пенсіонерів за віком, яким не виповнилося 45 років.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Так, за даними Пенсійного фонду, у грудні 2025 року в Україні було 3 тисячі пенсіонерів за віком та 4,6 тисячі осіб, які отримують пенсію за вислугу років (колишні військові, правоохоронці, прокурори та судді), яким не виповнилося 45 років.

Хоча пенсійний вік в Україні за чинним законодавством становить 60 років, деякі пенсійні пільги дозволяють людям виходити на пенсію набагато раніше. Як правило, такі пільги держава надала окремим категоріям осіб, пенсія яким розраховується не за загальним, а за спеціальним законодавством (спецпенсіонерам).

Зокрема, більш ранній вихід на пенсію передбачений для колишніх кадрових військових та працівників правоохоронних органів (з 45 років), "чорнобильців" (50-55 років), суддів (законодавство не обмежує мінімальний вік, у якому суддя може отримувати довічне грошове утримання), людей, які працювали на небезпечних виробництвах (45-55 років).

Наприкінці 2025 року стало відомо, що один спецпенсіонер – колишній прокурор Дмитро Казак – отримує пенсію у 36 років. Ба більше, розмір його пенсії перевищував максимально дозволені законом 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (23,1 тис. грн) майже у 7 разів та становив 156 тис. грн на місяць.

Казак оскаржував у суді застосування до його пенсії спеціальних обмежуючих коефіцієнтів, які уряд запровадив для надвеликих пенсійних виплат. Через ці коефіцієнти розмір його пенсії торік скоротили до "лише" 42,1 тис. грн. Суд ухвалив рішення на користь експрокурора.

Як йдеться у матеріалах судової справи, Казак почав отримувати пенсію у 2022 році. На той момент йому було 33 роки.

Нагадаємо:

У 2025 році уряд запровадив спеціальні обмежуючі коефіцієнти для пенсій, розмір яких перевищував максимально дозволені законодавством 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Цю норму заклали у бюджет на 2025 рік.

У 2026 році уряд також передбачив обмеження найбільших пенсій, передбачивши аналогічний механізм у бюджеті на цей рік.