Новини 3 липня: що відбувається з курсом євро, причетність Медведчука до бізнесу у Запоріжжі

Про що говорили сьогодні?

Про бізнес та прокуратуру: В Україні після аудиту Офісом генерального прокурора кримінальних справ щодо суб'єктів господарювання з'ясувалося, що їх не 6249, як показували останні дані дашборду, а понад 20 тисяч.

Про Ощадбанк: Апеляційний суд Парижа відхилив позицію РФ і залишив у силі рішення 2018 року, яке зобов’язало Росію виплатити понад $1,5 млрд державному Ощадбанку компенсації за втрату активів в Криму.

Про угоду зі США: Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про Медведчука: Після повномасштабного вторгнення Росії компанія "Флоранс" з орбіти Віктора Медведчука допомагала вивозити збіжжя з окупованої частини Запорізької області.

Про Чернишова: Компанія Development Investment Management заявила, що не вносила заставу за віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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