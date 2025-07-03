Ощадбанк виграв апеляцію у Росії за захоплені активи в Криму

Апеляційний суд Парижа відхилив позицію РФ і залишив у силі рішення 2018 року, яке зобов’язало Росію виплатити понад $1,5 млрд державному Ощадбанку компенсації за втрату активів в Криму.

Про це повідомила пресслужба банку 3 липня.

Також апеляційний суд вказав додатково стягнув із Російської Федерації 300 тис. євро судових витрат.

"Ми є першою банківською установою, яка виграла подібну справу проти російської федерації, і вважаємо наш прогрес у цій справі дороговказом, який дає надію багатьом українським бізнесам досягти справедливості щодо відшкодування втрат від російського вторгнення в Україну», – наголосив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

Він зазначив, що рішення Апеляційного суду Парижа, як і арешт Ощадбанком російських активів у Франції на суму понад 87 млн євро, що відбувся нещодавно, є частиною системної роботи банку з компенсації збитків, завданих агресором.

У повідомленні також йдеться, що банк не очікує добровільного виконання вироку з боку Росії, однак переконаний в успішному завершенні процесу.

Нагадаємо:

Державний "Ощадбанк" зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму 87 млн євро.