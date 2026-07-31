Земля під маєтки Медведчука на Закарпатті: у справі з’явився ще один підозрюваний

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо трьох із шести осіб, причетних до передачі понад 220 гектарів державного лісу на Закарпатті під будівництво дачі ексдепутата Віктора Медведчука,підозру отримав ще один фігурант — депутат Свалявської міськради.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, а також Національна поліція України.

У 2022–2024 роках Свалявським лісовим господарством керував Роман Годя, якого у 2020 році обрали депутатом Свалявської міської ради від партії "За майбутнє".

У справі про незаконну передача 220 га землі під розміщення комплексу "Ведмежа Діброва"викрили ще одного учасника оборудки – колишнього директора філії ДП "Ліси України", депутата Свалявської міської ради VIII скликання, повідомляє Нацполіція.

У червні 2026 року, в цій справі підозру повідомили шістьом особам, серед них – ексголова райдержадміністрації Закарпаття, три колишніх посадовця лісгоспів, колишній керівник обласного управління лісового та мисливського господарства та директор комерційної структури.

Посадовці, всупереч Земельному кодексу України, своїми розпорядженнями виключили із земель державного лісового фонду понад 220 га та передали їх у фактичне користування на користь суб'єкта господарювання.

"Кінцевим бенефіціаром цього товариства є дружина колишнього народного депутата України від забороненої партії ОПЗЖ, підозрюваним у державній зраді", – говориться у повідомленні. Йдеться про ексдепутата Віктора Медведчука.

Територія належить до експлуатаційних лісів і мала використовуватися для ведення лісового господарства та заготівлі деревини. Натомість на вказаних земельних ділянках збудували комплекс "Ведмежа діброва", який фактично використовувався як приватна закрита територія для відпочинку.

Збитки державі становили 27 млн грн.

"Разом з тим встановлено, що колишній керівник філії ДП "Ліси України" який є депутатом Свалявської міської ради VIII скликання, у період перебування на посаді, не вжив заходів щодо попередження, виявлення, припинення фактів нецільового використання лісової ділянки площею 63, 6 гектара", – говориться у повідомленні.

Державі завдано збитків ще на понад 5,3 млн гривень.

Новому фігуранту повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Окрім того, обвинувальні акти щодо трьох фігурантів скеровано до суду, а стосовно ексголови РДА, екскерівника одного з лісгоспів та керівника приватної компанії триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам у справі щодо незаконного використання понад 220 гектарів земель лісового фонду на Закарпатті, де було незаконно збудовано дачу "Ведмежа Діброва" для ексдепутата Віктора Медведчука.

У Конча-Заспі на Київщині правоохоронці викрили схему привласнення особливо цінних земель: екснапдеп та його спільники незаконно приватизували землі, обійшовши повноваження Київської міської ради.