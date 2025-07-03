Генпрокурор: кримінальних справ щодо бізнесу значно більше, ніж показувала статистика

В Україні після аудиту Офісом генерального прокурора кримінальних справ щодо суб'єктів господарювання з'ясувалося, що їх не 6249, як показували останні дані дашборду, а понад 20 тисяч.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, усі ці кримінальні провадження підлягають перевірці.

Він вважає, що результатом таких перевірок буде один з трьох шляхів:

Провадження, які роками не розслідувалися і не містять об’єктивних даних, які підтверджують склад чи подію злочину будуть неодмінно закриті;

У кримінальних провадженнях, у яких ще не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення, будуть призначені необхідні експертизи для встановлення істини, результати яких і визначать долю цих проваджень;

Передання до суду – справи з готовими висновками експертиз або повідомленнями про підозру направлять до суду.

Кравченко також закликав бізнесменів до відкритої комунікації з правоохоронними органами та надання своїх доказів, які, за його словами, обов'язково розглянуть.

Нагадаємо:

Генпрокурор Руслан Кравченко доручив провести аудит усіх кримінальних справ проти компаній, що займаються інфраструктурними проєктами.

Кравченко прокоментував справу проти найбільшої компанії, що займається інфраструктурою – "Автомагістраль-південь".