Землі, відведені під маєток Медведчука, повернуть державі – рішення суду

На Закарпатті суд задовольнив позови прокуратури щодо повернення 64 га лісу у схемі захоплення земель для резиденції ексдепутата Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Прокуратура через суд домоглася припинення договорів, які дозволяли приватній компанії користуватися лісовими ділянками поблизу резиденції "Ведмежа Діброва", пов'язаної з колишнім народним депутатом, обвинуваченим у державній зраді, говориться у повідомленні

"У межах розслідування встановлено, що фактично було самовільно захоплено та огороджено парканом понад 220 гектарів лісу. Відповідно, прокуратура звернулась до суду з позовами про скасування договорів оренди та довгострокового тимчасового користування лісами", – нагадує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Ділянки ще у 2013 році передали приватним компаніям на 49 років для рекреаційних потреб – тобто для відпочинку та оздоровлення людей.

Тоді йшлося про будівництво спортивно-оздоровчого комплексу для футбольного клубу, проте фактично територію огородили високим металевим парканом, використовуючи її для відпочинку родини екснардепа.

"У суді доведено, що ці землі використовувались не за цільовим призначенням, що в результаті призводить до погіршення навколишнього природного середовища", – зазначають у прокуратурі.

З урахуванням доводів сторін Господарський суд Закарпатської області задовольнив позови обласної прокуратури про розірвання договорів довгострокового тимчасового користування лісами.

Компанію зобов'язано повернути державі лісові ділянки загальною площею понад 64 га, розташовані за межами населеного пункту на території Жденіївської громади. Позов стосовно іншої частини земель, які були передані в оренду, наразі перебуває на розгляді.

Наразі очікується набрання рішеннями суду законної сили.

Окремо в суді слухаються обвинувальні акти стосовно шести посадових осіб, які в різні роки відповідали за охорону та раціональне використання лісових ресурсів на цій території.

Досудове розслідування стосовно ще одного підозрюваного триває.

За версією слідства, через неналежне виконання ними службових обов'язків та зловживання під час укладання договорів оренди не було вжито заходів для припинення незаконного використання земель лісового фонду та відновлення законного режиму їх експлуатації.

Залежно від ролі кожного з обвинувачених їм інкриміновано самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб, зловживання владою та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці завершили досудове розслідування щодо трьох із шести осіб, причетних до передачі понад 220 гектарів державного лісу на Закарпатті під будівництво дачі ексдепутата Віктора Медведчука,підозру отримав ще один фігурант — депутат Свалявської міськради.

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам у справі щодо незаконного використання понад 220 гектарів земель лісового фонду на Закарпатті, де було незаконно збудовано дачу "Ведмежа Діброва" для ексдепутата Віктора Медведчука.

У Конча-Заспі на Київщині правоохоронці викрили схему привласнення особливо цінних земель: екснапдеп та його спільники незаконно приватизували землі, обійшовши повноваження Київської міської ради.