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Компанія Медведчука вивозила збіжжя з окупованих територій

Андрій Муравський — 3 липня, 12:51
Компанія Медведчука вивозила збіжжя з окупованих територій
Getty Images

Після повномасштабного вторгнення Росії компанія "Флоранс" з орбіти Віктора Медведчука допомагала вивозити збіжжя з окупованої частини Запорізької області.

Про це йдеться у спільному розслідуванні агенції "Слідство.Інфо" та KibOrg.

Як зазначають розслідувачі, компанія також обслуговувала великий титановий бізнес в анексованому Криму, що належить друзям Владіміра Путіна — братам Ротенбергам.

Журналісти встановили, що російська фірма "Флоранс", пов’язана з Віктором Медведчуком, у 2023 році була логістичним оператором вивезення зерна, що прямувало із загарбаних росіянами теренів Запорізької області через Крим до Туреччини.

Крім цього, після окупації частини Херсонської області Росією виробник діоксиду титану в анексованому Криму — компанія "Титановые Инвестиции" підписала з "Флоранс" договір про надання послуг. У ньому зазначено, що маршрут завантаження і відвантаження сировини проходитиме через Херсонщину.

Згідно з інформацією "Слідство.Інфо" з російської податкової служби, протягом 2024 року "Флоранс" отримала за транспортно-експедиційні послуги 211,2 мільйона російських рублів (це понад 2 мільйони доларів США).

Власником "Титановых Инвестиций" до грудня 2021 року був український олігарх Дмитро Фірташ, потім підприємство перейшло під контроль близьких до Владіміра Путіна Аркадія та Бориса Ротенбергів, говориться у публікації.

Кума очільника Кремля Віктора Медведчука, якого обвинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни, українські правоохоронці затримали в квітні 2022 року, а у вересні передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими, нагадує "Слідство.Інфо".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська компанія, пов’язана з обвинуваченим у держзраді Віктором Медведчуком, завозить тягачі німецького бренду Mercedes, виготовлені для китайського ринку, в Росію, та частину з них – на окуповані українські території.

Раніше повідомлялося, що арештований завод Медведчука з виробництва цегли оцінили у 246 мільйонів гривень. У травні 2025 року АРМА розпочало конкурс з пошуку управителя для заводу "Керамбуд". Після ринкових консультацій агентство виставить актив на електронному майданчику Prozorro.

Також повідомлялося, що АРМА зафіксувало незаконне використання арештованого іншого заводу, пов’язаного з екснардепом Віктором Медведчуком, "Бетонбуд". На об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей — виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання з використанням спеціального транспорту.

Також АРМА оголосило про запуск процедури пошуку управителя для калуського виробника паперової продукції ПрАТ "Сегежа Оріана Україна", який пов'язаний з Медведчуком.

Раніше повідомлялося, що СБУ та НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" і повідомили про підозру Медведчуку та його спільникам за заволодіння нафтопроводом. Екснардеп залучив до схеми третіх осіб, які згодом обійняли керівні посади на підприємстві, що "приватизувало" нафтопровід.

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