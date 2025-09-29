Новини 29 вересня: борг України різко зріс, ЗАЕС шість діб на генераторах, РФ продовжує "авіаканібалізм"

Про що сьогодні говорили

Про держборг України. Загальний державний та гарантований державою боргу України станом на кінець серпня сягнув 192,71 млрд доларів США, збільшившись за місяць на 6,58 млрд дол.

Про "Укрнафту". АТ "Укрнафта" уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою Gibson, Dunn & Crutcher LLP (США) про послуги з адвокатської діяльності вартістю $1,4 млн.

Про надра.Конфісковані активи російського бізнесмена Ігоря Наумця вартістю понад 1 млрд грн, не приносять доходу державі – досі триває досудове розслідування у справі про незаконний продаж цих активів, а кар’єри на Житомирщині затоплені водою.

Про російський "авіаканібалізм". Російські пасажирські авіакомпанії вперше отримають вантажні літаки під розбір на ринку РФ.

Про російську нафту. Аналітики російського відомства прогнозують підвищення середньої ціни нафти Urals із $58 за барель у 2025 році до $65 у 2028-му, однак цей сценарій можливий лише у випадку виходу росії з міжнародної ізоляції.

Про ситуацію у IT-галузі. Китай переманює айтівців, поки США ускладнюють робочі візи. Цього тижня він запускає нову візову програму K, спрямовану на залучення іноземних технологічних талантів.

Ексклюзиви ЕП:

